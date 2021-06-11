Розпорядження про припинення дії меморандуму про "відкриту суші" підписав очільник російського уряду Росії Михайло Мішустін.

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Росія вийшла з угоди зі США про відкриту сушу

Росія вийшла з договору про відкриту сушу зі США, який діяв ще з 1992 року.

Прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену зі зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про припинення меморандуму з розуміння між Росією та США щодо "відкритої суші",

– йдеться у розпорядженні.

Відповідно до меморандуму, російські та американські дипломати могли вільно переміщатися по країнах, в яких працювали.

Нагадаємо, раніше у російському МЗС заявляли, що Москва обмежить поїздки дипломатів США по Росії.

Причина таких дій Кремля

Відмова від меморандуму стала частиною заходів, які російська сторона застосувала після введення американською стороною у квітні 2021 року санкцій. Обмеження запровадили через втручання Росії у вибори, кібератаки, а також переслідування опозиціонера Олексія Навального.

Також Росія внесла США в список країн, які ведуть "недружню політику". Після цього американській дипмісії в Москві заборонили наймати на роботу російських громадян.

Зверніть увагу! Нещодавно Росія вийшла з договору про відкрите небо, який теж діяв з 1992 року. У Кремлі заявили, що це сталося нібито через те, що США раніше також вийшли з договору. У Вашингтоні ж наголосили, що сталося це через невиконання Росією її зобов'язань.