Розпорядження про припинення дії меморандуму про "відкриту суші" підписав очільник російського уряду Росії Михайло Мішустін.
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Росія вийшла з угоди зі США про відкриту сушу
Росія вийшла з договору про відкриту сушу зі США, який діяв ще з 1992 року.
Прийняти пропозицію МЗС Росії, погоджену зі зацікавленими федеральними органами виконавчої влади, про припинення меморандуму з розуміння між Росією та США щодо "відкритої суші",
– йдеться у розпорядженні.
Відповідно до меморандуму, російські та американські дипломати могли вільно переміщатися по країнах, в яких працювали.
Нагадаємо, раніше у російському МЗС заявляли, що Москва обмежить поїздки дипломатів США по Росії.
Причина таких дій Кремля
- Відмова від меморандуму стала частиною заходів, які російська сторона застосувала після введення американською стороною у квітні 2021 року санкцій. Обмеження запровадили через втручання Росії у вибори, кібератаки, а також переслідування опозиціонера Олексія Навального.
- Також Росія внесла США в список країн, які ведуть "недружню політику". Після цього американській дипмісії в Москві заборонили наймати на роботу російських громадян.