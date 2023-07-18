Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его мнению, у мирового сообщества достаточно рычагов влияния, чтобы продолжить экспорт украинской агропродукции.

Смотрите также Срыв Россией зернового соглашения: Зеленский красноречиво прокомментировал очередной шантаж Кремля

Кто может повлиять на позицию Кремля

Россия не в первый раз выходит из договора. В конце октября оккупанты уже пытались выйти из соглашения якобы в ответ на удары по Севастополю. Но уже через несколько дней вернулась к ней после дипломатической работы Реджепа Эрдогана.

Важно! Украина и Россия не подписывали общий документ. Фактически зерновое соглашение состоит из двух договоров, которые ООН и Турция подписали отдельно с Украиной и отдельно с Россией.

Тогда эксперты активно обсуждали, смогут ли Украина, Турция и ООН продолжить соглашение в одностороннем порядке. Теперь, по мнению Братчука, этот опыт можно использовать, усилив его гарантиями стран, покупающих украинское зерно.

К примеру, в рамках соглашения украинская агропромышленная продукция шла через Босфор в порты Китая. Примечательно, что Пекин уже отреагировал на демарш России, призвав продлить зерновое соглашение и решить проблемные вопросы путем диалога.

Каким может быть ответ Турции

Накануне российского демарша президент Турции уверял, что Путин продолжит соглашение о перевозке украинского зерна. А после того, как Россия вышла из соглашения, он выразил уверенность, что диктатор вернется к нему.

"Путин открыто подставил Эрдогана своим выходом из зернового соглашения, показав его ничтожным политиком. Я думаю, что ответ будет, тем более что у турецкого президента аргументы на это найдутся", – отметил спикер.

Обратите внимание! Турция является одним из основных экономических партнеров России с начала полномасштабного вторжения. Как сообщает Ассамблея экспортеров Турции, в течение 1 квартала 2023 года турецкий экспорт в Россию увеличился на 1,7 млрд долларов.

Ситуация существенно отличается от реалий в прошлом году, ведь у России нет решающего права голоса в этих соглашениях. Братчук предполагает, что в ответ на выход России из соглашения Украина, Турция и ООН будут работать над вывозом зерна без страны-агрессорки.

Сергей Братчук об ответе мира на срыв зернового соглашения: смотрите видео