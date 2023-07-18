Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. На його думку, світова спільнота має достатньо важелів впливу, щоб продовжити експорт української агропродукції.
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Хто може вплинути на позицію Кремля
Росія не вперше виходить із Зернової угоди. Наприкінці жовтня окупанти вже намагалися вийти з угоди нібито у відповідь на удари по Севастополю. Але вже за кілька днів повернулася до неї після дипломатичної роботи Реджепа Ердогана.
Тоді експерти активно обговорювали, чи зможуть Україна, Туреччина та ООН продовжити виконувати угоду в односторонньому порядку. Тепер, на думку Братчука, цей досвід можна використати, посиливши його гарантіями країн, які купують українське зерно.
Наприклад, в межах угоди українська агропромислова продукція йшла через Босфор у порти Китаю. Показово, що Пекін вже відреагував на демарш Росії, закликавши продовжити зернову угоду та вирішити проблемні питання шляхом діалогу.
Якою може бути відповідь Туреччини
Прикметно, що напередодні російського демаршу президент Туреччини запевняв, що Путін продовжить угоду про перевезення українського зерна. А після того, як Росія вийшла з угоди, висловив впевненість, що диктатор до неї повернеться.
"Путін відкрито підставив Ердогана своїм виходом із зернової угоди, показавши його нікчемним політиком. Я думаю, що відповідь буде, тим більше, що у турецького президента аргументи на це знайдуться", – зазначив речник.
Ситуація суттєво відрізняється від реалій минулого року, адже у Росії немає вирішального права голосу в цих угодах. Братчук припускає, що у відповідь на вихід Росії з угоди, Україна, Туреччина та ООН будуть працювати над вивезенням зерна без країни-агресорки.
Зернова угода: хронологія подій
- Чорноморська зернова ініціатива була підписана 22 липня 2022 року. Вона мала посприяти вирішенню продовольчої кризи, яку спричинила російська агресія.
- Після підписання зернової угоди ціни на пшеницю стабілізувалися, а Україна змогла підтримати сільгоспвиробників та свою економіку.
- Початковий термін дії угоди – 4 місяці. Надалі сторони мали перепідписувати її по завершенню попереднього терміну, що й було зроблено 19 листопада 2022 року.
- Проте вже 19 березня Росія погодилась продовжити дію угоди лише на 2 місяці, а у травні напередодні президентських виборів у Туреччині почала блокувати виконання угоди.
- Зрештою окупанти погодились продовжити угоду ще на 2 місяці, але 17 липня вирішили не продовжувати її дію.