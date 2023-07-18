Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. На його думку, світова спільнота має достатньо важелів впливу, щоб продовжити експорт української агропродукції.

Дивіться також Зрив Росією "зернової угоди": Зеленський красномовно прокоментував черговий шантаж Кремля

Хто може вплинути на позицію Кремля

Росія не вперше виходить із Зернової угоди. Наприкінці жовтня окупанти вже намагалися вийти з угоди нібито у відповідь на удари по Севастополю. Але вже за кілька днів повернулася до неї після дипломатичної роботи Реджепа Ердогана.

Важливо! Україна та Росія не підписували спільного документу. Фактично, зернова угода складається з двох договорів, які ООН і Туреччина підписали окремо з Україною та окремо з Росією.

Тоді експерти активно обговорювали, чи зможуть Україна, Туреччина та ООН продовжити виконувати угоду в односторонньому порядку. Тепер, на думку Братчука, цей досвід можна використати, посиливши його гарантіями країн, які купують українське зерно.

Наприклад, в межах угоди українська агропромислова продукція йшла через Босфор у порти Китаю. Показово, що Пекін вже відреагував на демарш Росії, закликавши продовжити зернову угоду та вирішити проблемні питання шляхом діалогу.

Якою може бути відповідь Туреччини

Прикметно, що напередодні російського демаршу президент Туреччини запевняв, що Путін продовжить угоду про перевезення українського зерна. А після того, як Росія вийшла з угоди, висловив впевненість, що диктатор до неї повернеться.

"Путін відкрито підставив Ердогана своїм виходом із зернової угоди, показавши його нікчемним політиком. Я думаю, що відповідь буде, тим більше, що у турецького президента аргументи на це знайдуться", – зазначив речник.

Зверніть увагу! Туреччина має, що відповісти на таке зухвальство, адже є одним з основних економічних партнерів Росії з початку повномасштабного вторгнення. Як повідомляє Асамблея експортерів Туреччини, протягом 1 кварталу 2023 року турецький експорт до Росії збільшився на 1,7 млрд доларів.

Ситуація суттєво відрізняється від реалій минулого року, адже у Росії немає вирішального права голосу в цих угодах. Братчук припускає, що у відповідь на вихід Росії з угоди, Україна, Туреччина та ООН будуть працювати над вивезенням зерна без країни-агресорки.

Сергій Братчук про відповідь світу на зрив зернової угоди: дивіться відео