Путин – типичный дворовой гопник, – Пионтковский о выходе России из зерновой сделки

Россия приостановила свое участие в зерновом соглашении, однако украинское зерно продолжает экспортироваться в другие страны. Будет ли Россия пытаться вернуться в это зерновое соглашение – читайте в статье.

Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его мнению, Путин еще раз показал, что он типичный дворовой гопник.

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Пионтковский предположил, что диктатор России, вероятно, помнит свои бандитские детства, когда он мог оскорблять мальчиков в очках из интеллигентных семей.

По его словам, очевидно, что в отношениях пары Путин – Эрдоган, альфа самец – президент Турции, он во всех ситуациях притесняет Путина .

Путин может долго шантажировать западных политиков, но не Эрдогана. Несколько часов понадобилось после взгляда президента Турции (на выход России из зерновых соглашений – 24 канал), как Путин завизжал на пресс-конференции, мол Россия не вышла ни из какого соглашения, а временно приостановила участие,

– заявил Пионтковский.

Публицист отметил, что Эрдоган как проводил через Черное море украинские суда, так и будет это делать, потому что ему это нужно.

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"Он поставит Путина снова на колени. О чем говорить, если Эрдоган сломал главу Кремля раз и навсегда в последней Карабахской войне, а Путин тогда испугался. Так что Эрдоган в их паре всегда будет альфа самцом", – считает Пионтковский.

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