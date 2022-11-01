Путин – типичный дворовой гопник, – Пионтковский о выходе России из зерновой сделки
Россия приостановила свое участие в зерновом соглашении, однако украинское зерно продолжает экспортироваться в другие страны. Будет ли Россия пытаться вернуться в это зерновое соглашение – читайте в статье.
Об этом 24 каналу сказал российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его мнению, Путин еще раз показал, что он типичный дворовой гопник.
Важно Эрдоган созвонился с Путиным: что говорили о зерновом соглашении
Пионтковский предположил, что диктатор России, вероятно, помнит свои бандитские детства, когда он мог оскорблять мальчиков в очках из интеллигентных семей.
По его словам, очевидно, что в отношениях пары Путин – Эрдоган, альфа самец – президент Турции, он во всех ситуациях притесняет Путина .
Путин может долго шантажировать западных политиков, но не Эрдогана. Несколько часов понадобилось после взгляда президента Турции (на выход России из зерновых соглашений – 24 канал), как Путин завизжал на пресс-конференции, мол Россия не вышла ни из какого соглашения, а временно приостановила участие,
– заявил Пионтковский.
Публицист отметил, что Эрдоган как проводил через Черное море украинские суда, так и будет это делать, потому что ему это нужно.
Пионтковский о выходе России из зерновой сделки и нового партнера Украины: видео
"Он поставит Путина снова на колени. О чем говорить, если Эрдоган сломал главу Кремля раз и навсегда в последней Карабахской войне, а Путин тогда испугался. Так что Эрдоган в их паре всегда будет альфа самцом", – считает Пионтковский.
Россия прекратила участие в зерновом соглашении: что это значит
- На днях в России заявили, что прекращают участие в зерновом соглашении. Мол, все из-за взрывов в Севастополе, в которых Москва обвиняет Украину и даже Великобританию.
- Россияне цинично заявили, что Украина использует зерновой коридор для ударов по России. Поэтому поставили ультиматум, что движение судов по коридору безопасности недопустимо.
- Оккупанты требуют, чтобы Украина не использовала гуманитарный коридор и свои порты. Зато предлагают свое зерно вместо украинского.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на действия страны-агрессорки. Он заявил, что это было вполне предсказуемо и соответствующее решение Россия приняла еще раньше, чтобы обострить продовольственный кризис.
- В то же время в ООН заявили, что приостановка Россией участия в "зерновом соглашении" не означает, что само соглашение утратило силу. Так что инспекторы ООН продолжат проверку судов, транспортирующих продовольствие из украинских портов.