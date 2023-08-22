Хотят устранить Украину, – Мусиенко сказал, какой у России план по зерновому соглашению

Выйдя из зерновой сделки, Россия начала активно сопротивляться торговому судоходству в Черном море. Украина пытается противопоставить этому сильную позицию, но нуждается в помощи партнеров для давления на Россию.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он считает, что захватчики будут продолжать прибегать к провокациям с целью дестабилизации гражданского судоходства в Черном море.

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Чего пытается достичь Россия в Черном море

Несмотря на уменьшение количества террористических обстрелов Юга Украины, планы окупантов остаются неизменными.

"Россия делает все для того, чтобы отстранить Украину от соглашения о зерновом коридоре. Кремль стремится уничтожить или повредить украинскую портовую инфраструктуру до такой степени, чтобы Украина просто не была способна экспортировать зерно морем", – пояснил Мусиенко.

Также Россия будет создавать другие искусственные препятствия для судоходства в Черном море, например брутальные проверки гражданских судов русскими военными. Это будет существенно завышать риски для судов, которые будут пытаться работать в таких условиях, и, соответственно, будет увеличивать стоимость их страхования.

Враг надеется сделать перевозку украинских товаров по морю максимально невыгодной, а также существенно снизить их объемы. Но Украина продолжает последовательно воплощать свою стратегию в вывозе своего зерна без участия России.

Александр Мусиенко о ситуации с зерновой инициативной: смотрите видео

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