Враг вышел на восточные фланги у Бахмута, – Арестович рассказал о ситуации на фронте

За 15 декабря ни Украина, ни Россия не смогли захватить новые позиции, но ВСУ нанесли целый ряд серьезных ударов по всей линии фронта. Число погибших русских военных исчисляется десятками.

Об этом во время онлайн-трансляции с российским оппозиционером Марком Фейгиным сообщил советник Офиса Президента Алексей Арестович, сообщает 24 канал. По его словам, украинские военные провели результативные сутки взорвав вражеские склады, пункты управления и дважды накрыв враждебное командование на совещаниях.

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Самые горячие участки фронта

Как сообщил Алексей Арестович, самые тяжелые бои сейчас проходят у Бахмута и Соледара.

Южнее Бахмута и чуть севернее Соледара, на этой линии. Там бои тяжелые, бои пехотные, бои близкие. Противнику удалось выйти на восточные фланги Бахмута, там сейчас также проходят бои,

– отметил Арестович.

Однако советник Офиса Президента уточнил, что этот результат врагу не удалось закрепить, ведь как только российские войска продвигаются, их сразу отбрасывают назад и это происходит постоянно.

Трудные бои под Бахмутом, – Арестович о ситуации на востоке: смотрите видео

На участке от Сватового до Кременной российские войска пытаются наступать, но ВСУ блокируются эти попытки и сами двигаются вперед на разных участках района.

Также Арестович прокомментировал состоявшуюся 14 декабря атаку беспилотниками Киева. По словам советника, все "Шахеды" были выпущены с территории Белоруссии.

Была атака "Шахедами" вчера. 13 штук из Беларуси, 13 сбили,

– сказал Арестович.

Ситуация вокруг Бахмута: коротко