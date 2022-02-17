Россия выслала из страны заместителя посла США: как отреагировали в Вашингтоне

Заместителя посла США Барта Гормана выслали из России. В Вашингтоне уже пообещали ответ в Москве.

Об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на американское посольство. Причина такого шага пока неизвестна.

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США пообещали дать ответ на высылку Гормана

В Вашингтоне уже отреагировали на высылку своего дипломата. Соединенные Штаты пообещали вскоре ответить на этот шаг Москвы. Как сообщает ТАСС, в американском посольстве подтвердили, что у высланного заместителя посла была действующая виза.

Посол США посетил МИД России

Тем временем посол США в России Джон Салливан 17 февраля посетил МИД государства-агрессора. Дипломат, как сообщают российские СМИ, пробыл всего 15 минут. Свой визит он никак не прокомментировал.

Однако впоследствии, пишет CNN, в Госдепе подтвердили – Салливану передали российский ответ на ответ США по так называемым "гарантиям безопасности".

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Что известно о "гарантиях безопасности": коротко

В декабре 2021 года российский МИД на рассмотрение США и НАТО обнародовал документ о так называемых "гарантиях безопасности".

Основное требование Москвы – нерасширение НАТО к востоку. В частности, речь идет о недопущении вступления в Альянс Украины и Грузии.

НАТО и США назвали некоторые требования России неприемлемыми.

В конце января Джон Салливан доставил письменный ответ Вашингтону в МИД России.

Между тем, Россия раскручивает эскалацию на ровном месте, - Казанский об обстрелах на Донбассе.