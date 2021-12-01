Об этом сообщила официальная представительница МИД России Мария Захарова, передают росСМИ. Она пояснила, что это стало ответом на ограничения со стороны США.
Важно Угрожают нацбезопасности: президент Косово поручила выдворить российских дипломатов
Дело в том, что США ввели 3-летнее ограничение пребывания на территории страны российских дипломатов. Именно поэтому в Кремле прибегли к зеркальным действиям. По словам Захаровой, Россия рассматривает американское требование "именно как высылку" и намерена "реагировать соответствующим образом". Поэтому:
- 27 дипломатов вместе с семьями должны покинуть США до 30 января 2022 года,
- еще 28-до конца июня 2022 года.
До 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке более 3 лет,
– сказала она.
Последние случаи выдворения российских дипломатов
- В апреле 2021 года между Чехией и Россией разгорелся дипломатический скандал из-за вероятной причастности Кремля к взрывам складов с боеприпасами в 2014 году. За это Прага выслала 18 российских дипломатов. Через несколько дней такое же решение приняла Словакия и выслала 3 россиян.
- В мае США закрыли последнее консульство в Екатеринбурге. Таким образом единственным американским дипломатическим учреждением в России стало посольство в Москве.