Об этом сообщила официальная представительница МИД России Мария Захарова, передают росСМИ. Она пояснила, что это стало ответом на ограничения со стороны США.

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Дело в том, что США ввели 3-летнее ограничение пребывания на территории страны российских дипломатов. Именно поэтому в Кремле прибегли к зеркальным действиям. По словам Захаровой, Россия рассматривает американское требование "именно как высылку" и намерена "реагировать соответствующим образом". Поэтому:

27 дипломатов вместе с семьями должны покинуть США до 30 января 2022 года,

еще 28-до конца июня 2022 года.

До 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольства США в Москве, которые находятся в командировке более 3 лет,

– сказала она.

В октябре Захарова заявила, что США требуют, чтобы страну покинули более 50 российских дипломатов, а также сотрудников дипмиссий.

Обратите внимание! В США заявляют, что отъезд российских дипломатов – это не высылка, а ротация.

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