Про це повідомила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, передають росЗМІ. Вона пояснила, що це стало відповіддю на обмеження з боку США.

Важливо Загрожують нацбезпеці: президентка Косово доручила видворити російських дипломатів

Річ у тім, що США запровадили 3-річне обмеження перебування на території країни російських дипломатів. Саме тому у Кремлі вдалися до дзеркальних дій. За словами Захарової, Росія розглядає американську вимогу "саме як висилку" і має намір "реагувати відповідним чином". Відтак:

27 дипломатів разом із сім'ями мають залишити США до 30 січня 2022 року,

ще 28 – до кінця червня 2022 року.

До 31 січня 2022 року Росію мають залишити співробітники посольства США в Москві, які перебувають у відрядженні понад 3 роки,

– сказала вона.

У жовтні Захарова заявила, що США вимагають, щоб країну залишили понад 50 російських дипломатів, а також співробітників дипмісій.

Зверніть увагу! У США заявляють, що від'їзд російських дипломатів – це не висилка, а ротація.

Останні випадки видворення російських дипломатів