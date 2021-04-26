Министерство иностранных дел России высылает помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Италии. Однако итальянское государство считает такое решение безосновательным.

В России заявили, что выдворение итальянского дипломата Курцио Пачифичи является ответом на недружественные и необоснованные действия Италии касательно военного атташе при посольстве России в Риме. Сотруднику итальянского посольства дали 24 часа, чтобы покинуть территорию государства.

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Как на выдворение отреагировали в Италии

В МИД Италии отметили, что решение России о выдворении дипломата необоснованное и несправедливое. В частности, оно является возмездием за законную меру, принятую итальянскими властями для защиты собственной безопасности.

Мы с глубоким сожалением узнали о решении России выслать заместителя военно-морского атташе посольства Италии в Москве,

– заявили в итальянском МИД.

Обратите внимание! Владимир Путин 23 апреля подписал указ "О мерах воздействия на недружественные действия США и других иностранных государств". Документ вводит санкции в отношении дипломатических представительств "недружественных стран".

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Что этому предшествовало