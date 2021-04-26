Міністерство закордонних справ Росії висилає помічника аташе з питань оборони, військово-морського аташе при посольстві Італії. Однак італійська держава вважає таке рішення безпідставним.

У Росії заявили, що видворення італійського дипломата Курціо Пачифічі є відповіддю на недружні й необґрунтовані дії Італії щодо військового аташату при посольстві Росії в Римі. Співробітнику італійського посольства дали 24 години, щоб покинути територію держави.

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Як на видворення відреагували в Італії

У МЗС Італії зазначили, що рішення Росії про видворення дипломата є необґрунтованим і несправедливим. Зокрема, воно є відплатою за законну міру, прийняту італійською владою для захисту власної безпеки.

Ми з глибоким жалем дізналися про рішення Росії вислати заступника військово-морського аташе посольства Італії в Москві,

– заявили в італійському МЗС.

Зверніть увагу! Володимир Путін 23 квітня підписав указ "Про заходи впливу на недружні дії США та інших іноземних держав". Документ вводить санкції щодо дипломатичних представництв "недружніх країн".

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