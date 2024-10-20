"Были вынуждены сменить прописку": в России признали бегство Черноморского флота из Крыма

В России признали, что передислоцировали свой Черноморский флот из аннексированного Крыма. Это произошло из-за угрозы со стороны украинских дронов.

Об этом заявил российский сенатор и экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Дмитрий Рогозин в интервью российскому пропагандистскому изданию "Московский комсомолец" рассказал, что Черноморский флот действительно претерпел изменения в боевом применении в ходе так называемой "СВО".

Черноморский флот был вынужден изменить, по сути, свою прописку из-за того, что наши большие корабли стали просто большими мишенями для безэкипажных катеров противника,

– заявил Рогозин.

Других подробностей передислокации Черноморского флота оккупант не привел.

К слову, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук 15 июля сообщал, что с временно оккупированного Крыма вышел последний сторожевой корабль Черноморского флота России. Это было последнее серьезное судно, которое враг передислоцировал с аннексированного украинского полуострова.

Плетенчук также объяснял, что сейчас у России нет особого выбора, куда перемещать свой Черноморский флот. Поэтому оккупанты фактически были вынуждены покинуть Крым и перебазироваться в Новороссийск, который не приспособлен для подобных военных кораблей. Ведь на этой базе не хватает причалов.