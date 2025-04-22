Россия вывела в Черное море 6 ракетоносителей, залп почти 50 "Калибров", – мониторы

Мониторинговые телеграмм-каналы сообщают, что в ночь на 22 апреля Россия вывела в Черное море сразу 6 ракетоносителей. Залп "Калибров" может достигать 46 ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы.

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Россияне вывели ракетоносители в море

Мониторинговые телеграмм-каналы пишут, что Россия вывела в акваторию Черного моря 6 ракетоносителей. Так, общий боезапас – до 46 крылатых ракет "Калибр".

Сейчас официальной информации о ракетной опасности нет. Впрочем, следует прислушиваться к сигналам воздушной тревоги. Сейчас оккупанты атакуют Украину "Шахедами", поэтому жителям областей, где объявлена тревога, следует пройти в безопасные места.

К слову, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

В то же время стратегическая авиация пока неактивна. Об угрозе применения крылатых ракет не сообщали.

Напомним, что Россия атаковала Украину "Калибрами" во время комбинированной атаки 6 апреля. Тогда оккупанты запустили 8 крылатых ракет "Калибр", силы ПВО сбили 6 из них.