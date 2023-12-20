После долгой паузы: Россия вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель
Источник:ОК "Юг"
После продолжительного перерыва в акватории Черного моря на боевом дежурстве появился российский ракетоноситель. Он снаряжен четырьмя ракетами типа "Калибр".
Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины. В этом контексте командование предупредило, что уровень ракетной опасности повышен.
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"В Черное море после трехнедельной паузы враг вывел подводный ракетоноситель, снаряжение которого – до четырех ракет типа "Калибр", – говорится в сообщении.
Всего на боевом дежурстве в Черном море – 5 российских кораблей, еще один – в Азовском море.
Уровень ракетной опасности повышен. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, переходите в укрытие оперативно,
– подчеркнули военные.
Ситуация в Черном море
Как объясняли ранее украинские военные, в осенне-зимний период штормы и непогода заставляют ракетоносители России укрываться в пунктах базирования.
Кроме того, в ВСУ заявляли об осторожности сил врага, которые опасаются ударов с украинской стороны по российским морским целям.