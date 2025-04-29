29 апреля, 21:55
Россия вывела в море 4 корабля с "Калибрами": какой возможен общий залп
Россия вывела в море 4 ракетоносителя вечером 29 апреля. Общий залп может достигать до 30 крылатых ракет типа "Калибр".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговое сообщество monitor.
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Какова ситуация в Черном море
В Черном море зафиксирована активизация российских кораблей. По состоянию на вечер 29 апреля в акваторию выведены четыре ракетоносителя.
В акваторию Черного моря выведено 4 ракетоносителя. Общий боезапас до 30 крылатых ракет "Калибр",
– говорится в сообщении.