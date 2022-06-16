Россия вывела в море из оккупированного Севастополя большинство носителей ракет "Калибр": СМИ получили фото
Источник:Крым.Реалии
Россия вывела в море из оккупированного Севастополя большинство своих носителей ракет "Калибр". В частности, речь идет о 9 из 14 единиц техники.
Соответствующую информацию сообщили журналисты. В частности, по состоянию на 15 июня удалось показать фото кораблей врага.
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Оккупанты вывели в море большинство своих носителей ракет
СМИ сообщили, что речь идет о ракетах типа "Калибр". Известно, что один носитель ракет – подлодка "Алроса" снова отправили на ремонт после испытаний.
Однако известно, что у Куриной пристани в Севастопольской бухте пришвартовано восемь кораблей, в частности:
- семь кораблей – Черноморского флота России;
- и "Славутич" – украинский средний разведывательный корабль, корабль управления, который Россия захватила еще в феврале – марте 2014 во время оккупации Крыма. Следует упомянуть, что его бортовой номер – U510 – враги закрасили еще несколько лет назад.
Кафиры держат носителей ракет в Куриной бухте
Россия держит свои подлодки у причала в Южной бухте / Фото "Радио Свобода"
Журналисты рассказали, что второй слева – это фрегат проекта 11356Р "Буревестник".
В составе Черноморского флота есть три таких фрегата, которые с начала полномасштабного нападения имеют закрашенные бортовые номера (для усложнения идентификации однотипных единиц):
- "Адмирал Григорьевич" с бортовым номером 494;
- "Адмирал Эссен" – номер 490;
- "Адмирал Макаров" – 499.
Также известно, что третий слева – это малый ракетный корабль проекта 21631 Буян-М. Их в Черноморском флоте четыре: "Вышний Волочек" (№ 609), "Орехово-Зуево" (№ 626), "Ингушетия" (№ 630) и "Грайворон" (№ 600).
Кафиры держат корабли в Южной бухте
По данным журналистов, в Южной бухте, которая является крупнейшим ответвлением Севастопольской бухты, пришвартованы две подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка". Несмотря на это известно, что в составе Черноморского флота России есть шесть подводных лодок этого проекта:
- Б-261 "Новороссийск";
- Б-237 "Ростов-на-Дону";
- Б-262 "Старый Оскол";
- Б-265 "Краснодар";
- Б-268 "Великий Новгород";
- Б-271 "Колпино".
Коротко о вражеских кораблях в Черном море
- 17 июня в море корабли врага пытаются изолировать районы боев и блокируют гражданские суда. В частности, соответствующие действия враг совершал в Черном и Азовском морях.
- 13 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что Россия держит в Черном море 5 носителей вражеских ракет . В частности говорилось об группировке кораблей и одной подводной лодке.
- 11 июня в Черном море было 4 вражеских судна. На них было ориентировочно 40 крылатых ракет .