Россия вывезла из Украины не менее 400 тысяч тонн зерна

Российские захватчики пытаются вывезти из Украины все, что случится на их пути. Особенно активно они грабят аграрные склады и вывозят зерно.

Российские кафиры надеются нанести удар глобальной продовольственной безопасности и выторговать ослабление санкций. Свой преступный план враг уже начал претворять в реальность.

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Похищение предварительного урожая

Как сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, россияне уже украли как минимум 400 тысяч тонн зерна.

Это примерно треть запасов, находившихся на временно оккупированных территориях. Элеваторные реестры свидетельствуют, что всего до полномасштабного вторжения на территориях, которые временно удалось захватить российским оккупантам, было около полутора миллионов тонн зерна.

Мы получили информацию с тех территорий украинцев о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы, то около 400 тысяч тонн. Четко говорить, что с оставшимся миллионом тонн мы сможем только после деоккупации,

– заявил Высоцкий.

В целом российские кафиры нанесли нашей аграрной промышленности ущерб на сумму в 4 миллиарда 300 миллионов долларов. Враг также целенаправленно уничтожает аграрную инфраструктуру, чтобы в случае продовольственного кризиса иметь зерно, а значит, и рычаг влияния.

Уничтожение того зерна, которое не могут украсть

Под огнем врага оказываются агропредприятия, расположенные на подконтрольной Украине территории. В результате атаки на одну из ферм на Черниговщине было разрушено хранилище с зерном и сельхозтехника, с помощью которой должны собирать урожай.

Таким образом, кафиры надеются не только уничтожить наши запасы зерна, но и помешать собрать текущий урожай.

Война России против Украины: последние новости

Николаевским десантникам удалось сбить вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Нашим воинам удалось "приземлить" вражескую птицу с помощью ПЗРК "Игла".

Россия пытается запугать всех неистощимыми запасами советского оружия . Это миф, распространяемый русской пропагандой. Да, у врага еще достаточно ресурсов для ведения войны, но они постепенно иссякают, а благодаря санкциям пополнять их россияне не очень-то и могут. Соответственно каждый новый пакет помощи наших партнеров влияет на ситуацию на поле боя.

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