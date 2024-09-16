Другого варианта нет: как Россия будет спасать корабли, если Украине позволят бить Storm Shadow

США пока не дали официального разрешения Украине наносить удары вглубь российской территории, в частности ракетами Storm Shadow. Однако россияне заранее готовятся к такой возможности. В частности вывели корабли Черноморского флота из порта Новороссийска.

Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко рассказал 24 Каналу, что в Новороссийск все равно остается основной базой Черноморского флота России. Также Россия 14 сентября вывело в Черное море 16 кораблей, из которых 7 – носители ракет "Калибров".

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Будет искать способы защиты

Поскольку в Новороссийске все равно останутся российские военные корабли, россияне будут наращивать системы ПВО в районе города, чтобы защитить их.

Также противник будет искать другие способы защиты своего флота, в частности, перебрасывать дополнительные противодиверсионные катера. Например, в Севастополе их сейчас достаточно много – около 15 единиц различного класса,

– отметил капитан 1 ранга запаса ВМС Украины.

Россиянам придется усиливать оборону, потому что, по его словам, в противном случае они будут вынуждены рассредоточить военные корабли по гражданским портам – в Сочи, в Очамчире.

Однако это не вариант, потому что там боевые корабли не смогут нормально функционировать,

– отметил он.

Также значительно ограничатся возможности России пополнять состав своего Черноморского флота.

Россияне будут способны перебрасывать через Волго-Донской канал небольшие катера, однако в достаточно большом количестве, но проблема в том, что их просто нет. Потому другого варианта нет,

– подчеркнул Андрей Рыженко.

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Обратите внимание! Россияне, по данным OSINT-аналитиков, вывели все корабли Черноморского флота из порта Новороссийска. Россия, предположительно, была вынуждена пойти на такой шаг из-за возможного поражения ее кораблей западными дальнобойными ракетами Storm Shadow.