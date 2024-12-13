Россия до сих пор уговаривает новые власти Сирии сохранить свои базы и параллельно выводит войска

После того, как Башар Асад позорно сбежал в Москву, в воздухе зависла будущая судьба военного присутствия России в Сирии. В Кремле не теряют надежды сохранить свои базы, в то же время постепенно начали их опустошать.

Сразу после свержения Асада у Путина заявили, что дальнейшее военное присутствие России в Сирии станет "предметом серьезного разговора" с новой властью. Неопределенность ситуации и растерянность Кремля отразилась не только в официальных заявлениях, но и в перемещении российских кораблей, передает 24 Канал со ссылкой на CNN и Financial Times.

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Оккупанты выходят из Сирии

Так, падение Асада произошло 8 декабря, а по состоянию на 10 декабря российские корабли до сих пор торчали в нескольких километрах от базы в Тартусе. В Институте изучения войны уточнили, что это говорит о том, что в Москве надеются наладить отношения с силами сирийской оппозиции и переходным правительством, чтобы гарантировать безопасность своих военных баз в Сирии.

Пропагандистские СМИ заявили 13 декабря, что Россия все еще ведет переговоры с новой властью Сирии по сохранению своих военных баз в стране.

В то же время Maxar Technologies и Planet Labs опубликовали новые спутниковые снимки, которые свидетельствуют о подготовке Кремля к выводу своих сил.

На фото видно, что на авиабазу Хмеймим прибыли два грузовых самолета Ан-124, три транспортных самолета Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей – три Ан-124 32 и один Ан-72. Washington Post пишет, что самолеты открыли носовые отсеки для приема тяжелого оборудования.

Спутниковые снимки авиабазы Хмеймим показали прибытие крупных транспортных самолетов / Фото Maxar

Кроме того, на снимках российские военные разбирают ударный вертолет Ка-52. Аналитики Maxar предполагают, что его готовят к погрузке.

Еще эксперты идентифицировали части зенитно-ракетного комплекса С-400, который, видимо, также готовят к отправке домой.

Кроме того, Z-блогеры в течение дня публиковали видео российских военных колонн, движущихся в направлении авиабазы Хмеймим.

В частности, один из них выложил ролик, на котором у российского военного спрашивают, куда они направляются. Тот отвечает, что в Россию.

Военные страны-агрессора покидают Сирию: смотрите видео

Целыми колоннами оккупанты выходят из Сирии: смотрите видео

Maxar Technologies также опубликовали фото российских кораблей, которые плывут Средиземным морем от берегов Сирии.

Российский корабль покидает Тартус / Фото Maxar