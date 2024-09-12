Сошлись три фактора: почему Россия выводит своих военных из Беларуси

Украинские пограничники сообщили, что Россия вывела с территории Беларуси все свои войска. Причиной таких действий страны-агрессора является несколько факторов.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель антикризисного управления Павел Латушко, отметив, что России не хватает ресурсов для войны против Украины и для использования самой Беларуси, как территории для осуществления агрессии. Более того, России будут абсолютно невыгодны протесты белорусов в случае осуществления наступления с их стороны.

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Почему Россия выводит своих военных из Беларуси

По словам заместителя, есть три фактора, почему страна-агрессор выводит своих военных из Беларуси:

России не хватает человеческого ресурса для войны против Украины;

Россия не хочет использовать белорусский полигон, ведь для этого нужно платить Александру Лукашенко;

У России нет ресурсов для использования территории Беларуси для агрессии.

Относительно последнего фактора, Латушко объяснил, что со стратегической точки зрения, любой эксперт бы подтвердил логичность использования территории Беларуси для войны. Поскольку страна-агрессор не имеет ресурсов, она могла бы заставить Лукашенко войти в войну со своими войсками. Однако Россия этого не делает.

Путин понимает, что белорусская армия не в состоянии выполнять задачи самостоятельно, у него нет ресурсов, чтобы добавить Беларуси российских солдат. Кроме этого, привлечение белорусских войск может привести к протестам белорусов. России же не нужно такого, чтобы потом высылать ресурсы для их подавления,

– отметил заместитель руководителя.

К слову, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что сейчас активности врага на границе с Беларусью не фиксируется. Все заявления Беларуси является нагнетанием ситуации для отвлечения внимания от более важных моментов войны.