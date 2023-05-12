Чтобы не бросать технику во время отступления: какие действия оккупантов в Херсонской области
Российские оккупанты вывозят гражданское население из Херсонской области. На самом деле захватчики проводят ротацию в своем войске. В основном говорится о мотострелковых частях.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россияне делают это, чтобы не бросать тяжелую технику во время отступления.
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"Выводится техника и в основном мотострелковые части, которым тяжело отступать. Во время отступления они будут бросать тяжелую технику, их очень тяжело вывести. К примеру, на один танк нужен один трейлер. А если 100 танков, а есть только 10 трейлеров, то нужно сделать 10 ходок", – объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что эти ходки россияне уже начинают делать. Конечно, под прикрытием "эвакуации", чтобы ВСУ не обнаружили вражеские логистические цепи и не начали их уничтожать.
Техника для обороны не столь важна
Свитан отметил, что на место мотострелковых частей заходят стрелковые, которые могут сдерживать наступающие войска. Таким образом, выводят тяжелую технику.
Техника для обороны не столь важна, она более важна для наступления. Стрелковые части могут уехать и быстро убежать. Чтобы вывести 2 отделения, нужно всего один "Урал". Подогнали технику на колесах – все впрыгнули и авто ушло,
– сказал он.
Летчик-инструктор добавил, что все указывает на то, что Россия просто прикрывается гражданскими украинцами, а вместе с тем проводит ротацию в оккупационном войске.
Рассвет об "эвакуации" в Херсонской области: смотрите видео
Вывоз украинцев из Херсонской области: что известно
- На временно оккупированных Россией территориях враг в панике призывает население "эвакуироваться". Очевидно, что оккупанты делают это по собственной выгоде. По словам руководительницы Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, захватчики будут использовать гражданское население как "живой щит".
- Заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что россияне не так сильно давят на местных жителей Херсонщины относительно "эвакуации", как это делали перед деоккупацией на правом берегу Днепра.
- Россияне хотят загнать украинцев в депрессивные регионы страны-агрессорки. В основном их интересует молодежь. Все, чтобы решить демографические проблемы. Оккупанты призывают их искать себе работу, жилье и выживать самостоятельно на территории России, даже создают определенные ограничения, чтобы люди не смогли вернуться в Украину.