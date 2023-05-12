Чтобы не бросать технику во время отступления: какие действия оккупантов в Херсонской области

Российские оккупанты вывозят гражданское население из Херсонской области. На самом деле захватчики проводят ротацию в своем войске. В основном говорится о мотострелковых частях.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россияне делают это, чтобы не бросать тяжелую технику во время отступления.

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"Выводится техника и в основном мотострелковые части, которым тяжело отступать. Во время отступления они будут бросать тяжелую технику, их очень тяжело вывести. К примеру, на один танк нужен один трейлер. А если 100 танков, а есть только 10 трейлеров, то нужно сделать 10 ходок", – объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что эти ходки россияне уже начинают делать. Конечно, под прикрытием "эвакуации", чтобы ВСУ не обнаружили вражеские логистические цепи и не начали их уничтожать.

Техника для обороны не столь важна

Свитан отметил, что на место мотострелковых частей заходят стрелковые, которые могут сдерживать наступающие войска. Таким образом, выводят тяжелую технику.

Техника для обороны не столь важна, она более важна для наступления. Стрелковые части могут уехать и быстро убежать. Чтобы вывести 2 отделения, нужно всего один "Урал". Подогнали технику на колесах – все впрыгнули и авто ушло,

– сказал он.

Летчик-инструктор добавил, что все указывает на то, что Россия просто прикрывается гражданскими украинцами, а вместе с тем проводит ротацию в оккупационном войске.

Рассвет об "эвакуации" в Херсонской области: смотрите видео

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