Поняв, что натворили, оккупанты сами эвакуируются, – Гуменюк о подрыве Каховской ГЭС

Наталья Гуменюк заявила, что россияне взорвали часть конструкции Каховской ГЭС. Они используют очередную карту техногенного шантажа, чтобы давить на наши Силы обороны и Украину в целом.

Начальник объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины заявила в эфире телемарафона, что у россиян больше нет сил ждать, откуда же пойдет контрнаступление ВСУ. Такими поступками россияне пытаются спровоцировать определенную ситуацию, пишет 24 Канал.

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Что происходит на Каховской ГЭС

Поняв, что натворили, сейчас сами эвакуируются. Потому что в первую очередь пострадает левый берег (оккупированный россиянами – 24 Канал), поскольку он географически ниже. И, соответственно, первая часть воды, основное затопление придется именно туда,

– рассказала Гуменюк.

Заместительница призвала людей правого берега Днепра также эвакуироваться. Власти там развернули соответствующий техногенный штаб в областной администрации.

Наталья Гуменюк напомнила, что критического уровня вода может достигнуть через 5 часов. Однако она призывала не ждать этого времени, а осознавать – если ваша местность подпадает под зону затопления, нужно эвакуироваться уже. Следует взять соответствующие вещи и документы.

Россияне отбирали лодки у людей

Наталья Гуменюк рассказала, что россияне уже начали убегать. А ведь накануне они отбирали у местных жителей лодки. Она пояснила, что жители левого берега на оккупированной территории тоже эвакуируются.

Кстати, оккупанты заглушают связь, чтобы не было возможности предупреждать население, в том числе – на левом берегу. Это опять же прижим местного населения из-за попыток руководить им таким образом,

– заявила Гуменюк.

Следует отметить, что из-за подрыва Каховской ГЭС Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.