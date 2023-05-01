Россия испытывает дефицит ракет, но продолжает обстрелы: какие 2 цели преследуют оккупанты

Оккупанты испытывают значительный дефицит ракет в своем резерве. Впрочем, не прекращают обстрелы гражданской инфраструктуры Украины и террор мирного населения. Таким образом враг преследует две цели.

О них в эфире 24 Канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил эффективность такой "тактики" и почему значительная часть ракет приходится на Киевскую область.

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Две цели обстрелов

Россияне предчувствуют украинское контрнаступление, поэтому пытаются сделать все, чтобы помешать этому. Так, враг наносит удары по гражданской инфраструктуре, которая может помешать перебрасыванию войск внутри страны, отметил военный эксперт. Это первая цель ракетных обстрелов, которыми несколько дней оккупанты терроризируют украинцев.

"Вторая цель – раздражение населения и принуждение его к согласию на мир любой ценой. По жилым кварталам легче всего бить. Например, определяется центр какого-то жилого массива и он берется за основу координат, а дальше – куда попадет ракета. Не попадет в здание – нанесет вред взрывной волной и обломками вокруг", – объяснил он.

Олег Жданов о вероятной тактике россиян касательно обстрелов: смотреть видео

Террор Киевщины

Не жалеют оккупанты своих дефицитных дорогостоящих ракет для Киевской области. Нанося удары по столице, россияне пытаются вычислить и пробить украинскую ПВО. Для них это самая важная задача, отметил спикер. И таким образом снова вызвать моральное давление среди населения.

Им нужно, чтобы эти взрывы были в центре Киева, и чтобы особенно на них обратили внимание западные партнеры. Поскольку все посольства вернулись в Киев, а начнутся взрывы – никто не будет снова сидеть под угрозой. Имею в виду дипломатические представительства,

– сказал военный эксперт.

Обстрелы Украины россиянами: цель и средства