Оккупанты забирают у людей лодки на Херсонщине: Гуменюк объяснила цель врага

У гражданских на временно оккупированной территории Херсонщины россияне начали конфисковывать лодки. Таким образом, они пытаются препятствовать будущему контрнаступлению Вооруженных Сил Украины.

Об этом 24 Каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она добавила, что это не поможет врагу остановить освобождение оккупированных территорий Украины.

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Оккупанты боятся контрнаступления ВСУ

По ее словам, оккупанты пытаются отобрать все средства, которыми местные жители могут помогать Силам обороны. Это касается и лодок и катеров, которые или конфисковывают, или повреждают.

"Мы часто говорим, что они работают по устаревшим методикам. Наверное, ту методичку, которую они получили, когда чувствовали приближение контрнаступления на правобережье Херсонщины, они не выбросили - там тоже было написано: берите лодки, потому что надо будет бежать через Днепр", – отметила Гуменюк.

Она также вспомнила, что аналогичные действия российские оккупанты совершали осенью прошлого года, когда спешно бежали перед приближением Вооруженных Сил Украины к Херсону. То, что не могли украсть у гражданских, они уничтожали, ломали, простреливали – делали все, чтобы наши военные не могли это использовать, но им это не помогло. Не поможет и в этот раз.

Кража лодок в Херсонской области