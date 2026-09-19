Украденное зерно застряло в азовских портах: с какой проблемой столкнулся Кремль

Российские захватчики фактически остановили вывоз похищенного украинского урожая через порты Азовского моря. В результате таких действий оккупантов аграрный сектор на захваченных территориях оказался в глубоком кризисе.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что движение судов в этой акватории практически остановилось еще 10 июля 2026 года. Теперь захватчики пытаются национализировать портовую инфраструктуру, перекладывая все расходы на государственный бюджет.

Коррупционные схемы и поиск альтернатив

Оккупационная администрация заставляет государственные структуры содержать буксиры и технику, в то время как всю прибыль забирают частные компании.

Мариупольские схемы работы порта под оккупацией демонстрируют, к чему стремятся россияне. Это та самая коррупция, о которой наши местные коррупционеры, учитывая эту схему, могут только мечтать,

– отметил Андрющенко.

Сейчас россияне лихорадочно ищут другие пути для экспорта агропродукции и подсолнечника. Они рассматривают варианты вывоза через Усть-Лугу, Иран или оккупированную Абхазию. Однако эти гавани совершенно не приспособлены для перевалки таких больших объемов грузов.

Руководитель Центра изучения оккупации о проблемах с логистикой в России: видео

Фермеры на грани выживания

Из-за остановки логистики украинские аграрии в зоне оккупации оказались в критическом положении. Закупочные цены на зерно обвалились до 4 тысяч рублей за тонну, что значительно ниже реальной себестоимости выращивания. При этом государственные компенсации остаются в карманах компаний-посредников и вообще не доходят до производителей.

В следующем году мы, по сути, не увидим большого объема агропромышленного производства на оккупированных территориях. Люди действительно теряют последнее,

– подчеркнул руководитель Центра изучения оккупации.

Стоит добавить, что блокировка морских путей создает угрозу для всего мира – без украинского продовольствия в бедных странах могут начаться серьезные проблемы. Владимир Зеленский предупредил, что затягивание войны и сложная логистика неизбежно приведут к глобальному продовольственному кризису.