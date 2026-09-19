Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що рух суден у цій акваторії практично завмер ще з 10 липня 2026 року. Тепер загарбники намагаються націоналізувати портову інфраструктуру, перекладаючи всі витрати на державний бюджет.

Корупційні схеми та пошук альтернатив

Окупаційна адміністрація змушує державні структури утримувати буксири та техніку, тоді як усі прибутки забирають приватні компанії.

Маріупольські схеми роботи порту під окупацією демонструють, до чого тягнуться росіяни. Це та сама корупція, про яку наші місцеві корупціонери з огляду на схему можуть тільки мріяти,

– зауважив Андрющенко.

Зараз росіяни гарячково шукають інші шляхи для експорту агропродукції та соняшника. Вони розглядають варіанти вивезення через Усть-Лугу, Іран або окуповану Абхазію. Однак ці гавані зовсім не пристосовані для перевалки таких великих обсягів вантажів.

Керівник Центру вивчення окупації про проблеми з логістикою у Росії: відео

Фермери на межі виживання

Через зупинку логістики українські аграрії в окупації опинилися у критичному становищі. Закупівельні ціни на зерно обвалилися до 4 тисяч рублів за тонну, що значно нижче за реальну собівартість вирощування. При цьому урядові компенсації осідають у кишенях компаній-посередників і зовсім не доходять до виробників.

Наступного року ми в принципі не побачимо великої кількості агропромисловості на окупованих територіях. Люди дійсно втрачають останнє,

– наголосив керівник Центру вивчення окупації.

Варто додати, що блокування морських шляхів створює загрозу для всього світу – без українського продовольства у бідних країнах можуть початися серйозні проблеми. Володимир Зеленський попередив, що затягування війни та складна логістика неминуче призведуть до глобальної продовольчої кризи.