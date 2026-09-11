Про це Володимир Зеленський сказав під час спілкування з Фарідом Закарією на саміті "Ялтинська європейська стратегія – 2026".

Що відомо про можливу продовольчу кризу у світі?

За словами президента, Україна не залишиться без продовольства, однак через ускладнення експорту та логістики українське зерно може подешевшати, а його продаж стане значно складнішим і дорожчим.

Водночас для багатьох інших країн наслідки можуть бути набагато серйознішими – вони ризикують залишитися без їжі.

Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші. Це правда. Це буде Ормуз, тільки вже агро,

– сказав глава держави.

На його думку, вирішувати цю проблему має не лише Україна, оскільки питання продовольчої та енергетичної безпеки стосуються багатьох держав.

Президент зазначив, що аграрний сектор та енергетика нині є двома ключовими викликами для світу.

За умов, коли повноцінний мир неможливий через позицію агресора, міжнародна спільнота має ухвалити хоча б рішення щодо енергетичного перемир'я та харчової безпеки.

За словами Зеленського, Україна порушує ці питання вже тривалий час, але зараз вони стали особливо актуальними.

Нагадаємо, Україна та ЄС розробляють кроки для захисту морського коридору від російських атак.

Тим часом Сили оборони рішуче відповідають на дії ворога. Україна заблокувала роботу чорноморських портів Росії, фактично паралізувавши експорт агресора.