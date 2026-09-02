Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу про дієвість стратегії Сил оборони щодо системних ударів по ворожих об'єктах у Чорному морі. За його словами, агресор очікував на поступки з боку України, але натомість зазнав нищівного удару по власному експорту.

Як Росія потрапила у власну пастку?

Сергій Братчук зазначив, що ворог розраховував змусити Україну просити про зернову угоду. Проте Україна обрала правильну стратегію – завдавати ударів у відповідь по російських портах, зокрема по Новоросійську.

Ми заблокували, завдяки Силам оборони, чорноморські порти Росії. Майже третина усього російського зерна на світовий ринок йшла через Новоросійськ. Тепер вже не йде,

– наголосив спікер.

Братчук підкреслив, що окупанти продовжують щодня атакувати українську припортову інфраструктуру на Дунаї та в Чорному морі. Проте економічний удар по самій Росії виявився значно болючішим.

Ворог розраховував на те що, Україна почне молити: "Зробімо зернову угоду, будемо працювати і все буде добре". Не буде. Треба робити інакше, вирішила Україна, і ця стратегія себе на сьогодні виправдовує,

– підсумував речник Сергій Братчук.

Речник Української добровольчої армії додав, що попри те, що Україна зазнає величезних збитків, страждає наша економіка, але при цьому українські порти сьогодні можуть переналаштувати свою логістику й спрямовувати вантажі іншими шляхами. Водночас Росія зазнає набагато більших втрат і на сьогодні є заблокованою у Чорному морі.