Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 Каналу об эффективности стратегии Сил обороны, касающейся системных ударов по вражеским объектам в Черном море. По его словам, агрессор ожидал уступок со стороны Украины, но вместо этого получил сокрушительный удар по собственному экспорту.

Как Россия попала в собственную ловушку?

Сергей Братчук отметил, что враг рассчитывал заставить Украину просить о заключении зернового соглашения. Однако Украина выбрала правильную стратегию – наносить ответные удары по российским портам, в частности по Новороссийску.

Мы заблокировали, благодаря Силам обороны, черноморские порты России. Почти треть всего российского зерна на мировой рынок шла через Новороссийск. Теперь уже не идет,

– подчеркнул спикер.

Братчук подчеркнул, что оккупанты продолжают ежедневно совершать атаки на украинскую припортовую инфраструктуру на Дунае и в Черном море. Однако экономический удар по самой России оказался гораздо более болезненным.

Враг рассчитывал на то, что Украина начнет умолять: "Давайте заключим зерновое соглашение, будем работать, и все будет хорошо". Не будет. Надо действовать иначе, решила Украина, и эта стратегия на сегодняшний день оправдывает себя,

– подытожил пресс-секретарь Сергей Братчук.

Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии добавил, что, несмотря на то, что Украина несет огромные убытки, страдает наша экономика, но при этом украинские порты сегодня могут перенастроить свою логистику и направлять грузы по другим маршрутам. В то же время Россия несет гораздо большие потери и на сегодняшний день заблокирована в Черном море.