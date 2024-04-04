Мир в очередной раз получил пощечину от россиян

На заседании Совета безопасности ООН россияне заблокировали продление мандата группы экспертов, которые уже 14 лет следят за выполнением санкций против КНДР за разработку ядерного оружия.

Россия одним махом отменила то, что работало 14 лет

13 членов Совбеза поддержали продление мандата комиссии, Россия наложила вето, а Китай воздержался от голосования.

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Мандат комиссии заканчивается 30 апреля. Прекращение работы комиссии не означает отмену санкций против Северной Кореи. Однако после окончания мандата группа экспертов не будет подавать Совбезу регулярные отчеты о выполнении или невыполнении странами ООН санкций, а также о попытках Пхеньяна обойти введенные ограничения.

То есть санкции якобы есть, но как они работают и влияют – никто не знает. Западные представители, конечно, начали возмущаться, в частности, представитель США Роберт Вуд.

"Почему член Совета безопасности не проголосовал за продление мандата? Почему член Совета безопасности ООН поступил так после того, как мандат единогласно продлевался до этого в течение 14 лет? – задавал он вопросы и сам на них отвечал, – Если посмотреть на доклады этой группы экспертов по КНДР, ответ очевиден: с прошлого года группа экспертов начала сообщать о грубых нарушениях Россией резолюций Совета безопасности ООН по санкциям против КНДР, а также о настойчивых попытках КНДР обойти санкции в пределах российской юрисдикции".

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Прекрасная аргументация! Но это половина ответа. Можно сколько угодно задавать друг другу вопросы с очевидным финалом. Делать круглые глаза, удивляться коварству россиян. Можно еще собирать круглые столы, конференции, поговорить об этом, пообижаться. Сходить на фуршет. Заплатить модераторам дискуссии каких-то грантовых денег. Спокойно лечь спать с ощущением, что мир еще на один шаг стал справедливее.

От разговоров на Западе уже тошнит, нужны действия

Я разделяю западные ценности, но меня раздражает нежелание носителей их защищать. Меня откровенно бесят разговоры на заданную тему тогда, когда надо действовать.

На Западе, например, заметили, как изменились за последний месяц сводки от Воздушных сил ВСУ? И что там с февраля уже указываются сбитые баллистические северокорейские ракеты KN-23?

Демократии показывают свою слабость и неадекватность момента – вот что меня бесит больше всего. Все эти уговоры на дальнобойные немецкие ракеты, самолеты-истребители наталкиваются на панический страх некоторых союзников перед Владимиром Путиным. Сейчас внешняя политика таких партнеров превратилась в искусство скрыть свой страх за словами об общемировой заботе.

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Не надо бояться. Надо давить. Не надо рассуждать с позиции жертвы. Надо демонстрировать силу. Не надо руководствоваться тем, что там подумает Путин (тем более вы этого никогда не узнаете и, таким образом живете, в искусственном мире собственных фантазий, потому что думаете, что знаете о чем думает Путин). Надо действовать так, чтобы результат можно было увидеть. Не надо покусывать. Надо бить.