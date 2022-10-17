Россия заблокировала сайт "Хочу жить", но желающих сдаться в плен очень много: куда им обращаться

Российские призывники не хотят уехать в Украину умирать. Специально для них 18 сентября была создана горячая линия "Хочу жить", позвонив на которую они могли сдаться в плен.

Россия заблокировала сайт "Хочу жить"

Меньше чем за месяц специалисты горячей линии получили более 2,5 тысяч звонков. Армия врага становится все меньше, а активность слабее, поэтому Путин решил заблокировать "Хочу жить", чтобы у россиян не было возможности спасти себе жизнь. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг", отметив, что есть и другие чат-боты и телефонные линии, куда могут обращаться оккупанты.

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Из-за сверхбольшой активности личного состава оккупационных войск по обращениям о сдаче в плен генпрокуратура России вынесла решение о блокировании сайта украинского проекта "Хочу жить",

– заявили в ведомстве.

В то же время подчеркнули, что продолжают функционировать другие чат-боты и телефонные линии. Обращения продолжают поступать.

"Хочу жить": коротко

В Украине работает государственный проект "Хочу жить". Он создан для российских военнослужащих, желающих сдаться в плен.

Мобилизированным россиянам предлагают сохранить свою жизнь, позвонив по телефону представителям украинского командования.

Стоит отметить, что за последние несколько недель после объявления частичной мобилизации в России на "горячие линии" проекта поступило более 2 000 обращений.

Куда обращаться россиянам, чтобы сдаться в плен

Для военных России, желающих сдаться в плен, работает круглосуточная горячая линия Координационного штаба по обращению с военнопленными. Обращаться могут сами военные, а также их родные:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84 (круглосуточно)

Российским оккупантам следует сдаваться Вооруженным Силам Украины и другим украинским военным формированиям, как например, Силам территориальной обороны, Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины.

В то же время, россиянам гарантируют право на жизнь и соблюдение запрета на пытки в соответствии с международным законодательством. Также амнистию тем, кто добровольно сдал военную технику и сдал оружие. Кроме того, сдавшиеся в плен оккупанты смогут позвонить родным и близким.

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