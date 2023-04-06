Россия этого хочет: Данилов объяснил, что стало бы для Зеленского "политическим убийством"

Россия пытается ликвидировать политически Владимира Зеленского. Кремль раздражает, что Зеленский является лидером нации.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что россиянам не удалось физически ликвидировать Владимира Зеленского, потому сейчас они пытаются политически уничтожить главу государства.

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Данилов рассказал о намерениях Кремля

"Задачу по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня", – подчеркнул Данилов.

По словам Данилова, у Кремля у них не получилось физической ликвидации главы государства, поэтому сейчас Россия будет пытаться заниматься политической ликвидацией.

"Очень много процессов, происходящих на территории Украины, нужно внимательно анализировать через эту позицию. Россия стремится к политической ликвидации нашего Президента, потому что он всему миру показал и доказал, что является лидером нации, лидером страны. Россиян это точно не устраивает. Владимир Зеленский демонстрирует несравненную человечность, порядочность и многие другие добродетели, а президент РФ – бункерный террорист №1 в мире. Представьте, как их это раздражает», – отметил секретарь СНБО.

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Данилов отметил, что в конце февраля - начале марта прошлого года был жаркий период, когда Россия пыталась ликвидировать президента Украины.

Сейчас мы этого не наблюдаем, но угроза Президенту существует всегда. Поэтому соответствующие институции все это отрабатывают соответствующим способом,

– добавил Данилов.

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