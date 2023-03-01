Уже для Приднестровья: МИД России снова вытянули обвинения об украинской "грязной бомбе"

Россияне продолжают нагнетать ситуацию вокруг оккупированного Приднестровья. В этот раз Захарова заговорила о "грязной бомбе" из Украины. Как на это уже отреагировали в Молдове.

Представитель никому не нужного министерства в России не прекращает разбрасываться бессмысленными заявлениями об Украине. В этот раз она вполне серьезно заявила о якобы подготовке провокации "киевским режимом", передает 24 Канал. Понятное дело, что не обошлось без фантазий о радиоактивных материалах.

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Придумала что-то о "грязной бомбе"

Захарова все расследование провела. Она заверила, что в порты Одесской области доставили радиоактивные материалы. Ссылаясь на какие-то украинские СМИ, пресс-секретарь МИД России отметила, что 16 февраля в порт Черноморска одно из государств Европы доставило контейнеры. У них якобы содержатся радиоактивные вещества, а сами они содержат англоязычную маркировку. Как убеждает она, соответствующий груз не проходил таможенный досмотр.

Казалось бы, на этом можно расходиться, но нет. Она провела дальше хронологическую цепочку. По словам Захаровой, 19 февраля в порт Одессы были доставлены аналогичные контейнеры. Их якобы обнаружили на одном из сухогрузов. И эти контейнеры, убеждает представитель министерства, содержат радиоактивное вещество "Калифорний-252".

Захарова отметила, что при прибытии этого груза в порту выключили систему радиоактивного мониторинга. Но бдительных "журналистов" это не остановило. Они обнаружили, что снабжали эти радиоактивные вещества американцы. Если точнее, то компания "Frontier Technology Corp.". Она, по словам спикера, занимается производством контейнеров для радиоактивных веществ.

Итак, к чему это все? А к тому, что все это свидетельствует, в голове спикера министерства, о возможно изготовление "грязной бомбы". Правда, Захарова здесь якобы не свое мнение озвучила, а тех же "журналистов-расследователей". Таким образом, она намекнула на "возможную провокацию" со стороны Украины вблизи Приднестровья.

Заметим, что оккупанты накануне уже несли бред о как будто использование Украиной химического вооружения. Мол, наше государство готовит провокацию, нанося удары по радиационно опасным объектам. Чтобы затем обвинить Россию в утечке радиоактивных веществ, а также заражении местности.

Реакция Молдовы на заявление Захаровой

Правительство страны подчеркнуло, что государственные учреждения внимательно следят за ситуацией вблизи Приднестровья. Более того, они не подтверждают информацию, которую пытается распространить Захарова.

В то же время граждан Молдовы призвали сохранять спокойствие. Также попросили доверять только официальным источникам информации.