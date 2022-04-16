Россия заявила, что Чехия не может передавать советскую технику без согласия Москвы

Россия направила Чехии дипломатическое сообщение об оружии советского производства. Представители страны отметили, что Прага не может поставлять соответствующую технику третьим странам без согласия Москвы.

Министерство иностранных дел Чехии сразу заявило, что не будет реагировать на российское заявление, сообщает глава МИД Ян Липавский.

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Липавский добавил, что заявление России – это чепуха и нет никаких причин запретить реэкспорт оружия.

Как отреагировало Министерство обороны Чехии

По словам министра обороны Яны Черноховой, заявление страны-агрессора – еще одна попытка манипулировать странами Запада.

Россия пытается отразить желание помочь Украине. Для этого страна прибегает к угрозам, шантажу и дезинформации,

– добавила она.

Это не первые неоднозначные заявления политиков государства-агрессора. Так, на этой неделе Россия официально предупредила США и другие западные страны, что поставки оружия в Украину разжигают конфликт и могут иметь "непредсказуемые последствия".

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