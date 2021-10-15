Россия заявила, что никогда не вернет Южные Курилы, но просит Японию в них инвестировать

Новый премьер Японии Фумио Кисида выразил желание вернуть Южные Курилы. В России ответили, что "всегда будут сохранять суверенитет" над островами.

Соответствующее заявление сделала глава совета федерации Валентина Матвиенко в интервью российским пропагандистам. По ее словам, никакого отчуждения территории быть не может.

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Россия просит инвестировать в Южные Курилы

Она также отметила, что Путин неоднократно предлагал Токио вместе заниматься хозяйственным освоением Курильских островов, а японскому бизнесу – инвестировать и развивать эти территории.

Возобладает прагматичный подход, а также заинтересованность японской стороны, развивать сотрудничество по различным направлениям, в том числе экономическому,

– добавила Матвиенко.

Вопрос принадлежности Курильских островов

В 1951 году Япония подписала Сан-Францисский мирный договор. Таким образом государство признавало полную потерю контроля над Курилами. Документ поддержали 49 стран, но советские дипломаты отказались его подписывать. Потому что не было четко прописанного права на эти территории.

С тех пор Токио вполне оправдано претендует на эти территории. Руководство Японии оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы сейчас необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

7 февраля 2021 года во время ежегодного съезда по вопросу северных территорий, Япония официально заявила, что Россия захватила Курилы.

В 2021 году японцы впервые за несколько лет вернули на обсуждение тезис, что северные территории захватили. Ранее они использовали формулировку, что после войны прошло более 70 лет, "а мирный договор так и не был заключен".