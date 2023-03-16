В Курской области жалуются из-за "авто с украинскими номерами"

Россияне заявили, что в Курской области якобы разъезжает автомобиль с украинскими номерами. Все бы ничего, но россияне утверждают, что в нем сидит 5 вооруженных мужчин.

Российские СМИ сообщили, что в Курской области объявили план "перехвата". Сотрудники полиции ищут пикап с украинскими номерами, в котором сидят вооруженные мужчины. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также В Ростове горело управление ФСБ: в ОП остроумно отреагировали

Что происходит

16 марта в местные отделения полиции Курской области поступило сообщение, что из Брянской области в направлении Курска якобы двигается пикап на украинских номерах с вооруженными мужчинами внутри.

Согласно ориентировке, поступившей в местные отделы полиции, в машине могут находиться пятеро вооруженных мужчин. По предварительным данным, машина ехала со стороны Брянской области и в последний раз ее видели в Орловской области в районе поселка Домаха,

– говорится в сообщении.

Вероятно, это может быть очередная провокация России, ведь Кремль любит придумывать сказки о "злом украинском ДРГ". Главное – напугать как можно больше россиян, чтобы они быстрее несли свои ноги в военкомат.

В Курской области усилили обзор автомобилей на дороге

Сообщается, что разыскивается черный или серебристый (то есть они еще не определились) джип-пикап с украинскими государственными номерами. А в центре Курска полиция уже заявила, что якобы видела в потоке машин черный автомобиль на украинских номерах.

Однако представьте – украинская ДРГ на украинских номерах. Наверное, по логике россиян так и должно быть. Ведь лучше прятаться на виду!

Впоследствии пропагандистские телеграм-каналы заявили, что среди разыскиваемых в Курской области как минимум двое мужчин и одна женщина. Мол, у полицейских есть информация, что "диверсанты могут планировать совершить тяжкие преступления на территории Белгородской области".

Потом версия пропагандистов изменилась – мол, пикап с двумя "диверсантами" остановили в Белгородской области и у одного из них было гражданство Украины. С собой у них не было ни оружия, ни боеприпасов. Силовики проводят оперативные мероприятия. Задержанных якобы взяли в приграничном районе.

Оказалось, информация о ДРГ – фантазия обиженного водителя

Впоследствии, по данным СМИ, план "перехвата" в регионах был объявлен после обращения жителя Орловской области. Он сказал: "видел подозрительный пикап с украинскими номерами, мчавшийся в Белгород через Орловскую область совершать теракты". Спецслужбы среагировали и через некоторое время тормозили этот "Фольксваген-Амарок" в городе Валуйки.

Внутри двое мужчин – безоружные и испуганные житель Курской области и его родственник из Купянска. По их словам, ехали за вещами. После этого правоохранители еще раз связались с заявителем и выяснили – мужчина просто отомстил. За то, что водитель пикапа подрезал его на дороге.

Россиянам постоянно мерещатся украинские ДРГ