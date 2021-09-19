Россия заявила, что на выборах Госдумы проголосовали 150 тысяч жителей оккупированного Донбасса

На выборах Госдумы России якобы проголосовали дистанционно 150 тысяч жителей оккупированной Луганщины и Донетчины. Такие цифры по состоянию на 15:45 опубликовал российский Центризбирком.

Об этом заявил председатель комиссии по международному сотрудничеству Совета по правам человека России Кирилл Вышинский.

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В России говорят, что цифры – лишь приблизительные

Понятно, что какие-то цифры можно называть только примерно из-за того, что какая-то часть людей, которые живут в "ДНР" и "ЛНР" и получили паспорта России, ранее уже имела регистрацию на территории России и участвовала в выборах, имея возможность голосовать не только за федеральные партийные списки, но и за местных кандидатов,

– сказал Вышинский.

Представители государства-агрессора отмечают, что эта цифра – очень приблизительная. Однако оккупанты похвастались, что, мол, голосование на оккупированной части Донбасса – наиболее масштабное за рубежом.

В Москве задержали людей, которые требовали честных выборов

По словам Вышинского на оккупированной Луганщине и Донетчине получили российские паспорта 650 тысяч человек.

Между тем в Москве задержали несколько человек, которые пикетировали в центральной части Москвы. Они стояли на пушкинской площади, держа поочередно в руках плакат "За честные выборы".

Также еще одного мужчину задержали на Красной площади. Он стоял в футболке с изображением Алексея Навального. Демонстранта отвезли в райотдел и пообещали отобрать футболку.



Мужчину задержали за футболку с изображением Навального / Фото "Новая газета"

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