Россия заявила о "хороших" отношениях с террористами Талибана
Источник:Интерфакс
Мир смутно наблюдает, как власть в Афганистане захватывают террористы из "Талибана". Между тем Россия заявляет, что не переживает, потому что у нее хорошие отношения с талибами.
15 августа талибы заявили о полном контроле над Афганистаном. По этому поводу Россия уже собирается устанавливать первые дипломатические контакты.
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"Россия не переживает"
Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой "Талибана" в Дохе (столица Катара).
Он отметил, что у России "хорошие отношения" как с властью, что покинула Афганистан, так и с "Талибаном". "Поэтому мы не переживаем", – добавил Кабулов.
В консульстве рассказали, что будут контактировать с муллой Барадару в Дохе. А дальше – будет видно.К слову, ранее министр обороны Сергей Шойгу похвастался дружбой с военными преступниками. Речь идет о том, что он дружит с экс-руководителями Югославии, попавшими под Гаагский трибунал.
Пресс-конференция талибов в Москве
Напомним, что в начале июля талибы побывали в Москве. Они провели пресс-конференцию на фоне тогдашнего лишь наращивающего нажима на власти Афганистана. Во время пресс-конференции боевики "Талибана" заявили, что якобы не будут нападать на соседние государства. Кроме того, объявили о начале борьбы с наркотрафиком.
Представители "Талибана" заявили, что у них с Россией хорошие отношения. В частности, боевики пообещали не атаковать российскую сторону.
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Как мир реагирует на захват власти талибами
- В мире обеспокоены из-за событий в Афганистане. Британский парламент вернется с каникул, чтобы 18 августа обсудить ситуацию на заседании.
- Авиакомпания Flydubai из ОАЭ заявила о прекращении авиасообщения с Кабулом из-за того, что страну контролируют террористы.
- Пакистан закрыл границу с Афганистаном. США, Великобритания, Германия, Испания и ряд других стран эвакуируют своих дипломатов.
- Между тем Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о решении вывести американские войска из Афганистана. По словам американского лидера, за 20 лет пребывания в Афганистане США потратили более 1 триллиона долларов на содержание военнослужащих и предоставление оружия.