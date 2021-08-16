Россия заявила о "хороших" отношениях с террористами Талибана

Мир смутно наблюдает, как власть в Афганистане захватывают террористы из "Талибана". Между тем Россия заявляет, что не переживает, потому что у нее хорошие отношения с талибами.

15 августа талибы заявили о полном контроле над Афганистаном. По этому поводу Россия уже собирается устанавливать первые дипломатические контакты.

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"Россия не переживает"

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов сообщил о запланированных контактах с главой "Талибана" в Дохе (столица Катара).

Он отметил, что у России "хорошие отношения" как с властью, что покинула Афганистан, так и с "Талибаном". "Поэтому мы не переживаем", – добавил Кабулов.

В консульстве рассказали, что будут контактировать с муллой Барадару в Дохе. А дальше – будет видно.

Пресс-конференция талибов в Москве

, ранее министр обороны Сергей Шойгу похвастался дружбой с военными преступниками. Речь идет о том, что он дружит с экс-руководителями Югославии, попавшими под Гаагский трибунал.

Напомним, что в начале июля талибы побывали в Москве. Они провели пресс-конференцию на фоне тогдашнего лишь наращивающего нажима на власти Афганистана. Во время пресс-конференции боевики "Талибана" заявили, что якобы не будут нападать на соседние государства. Кроме того, объявили о начале борьбы с наркотрафиком.

Представители "Талибана" заявили, что у них с Россией хорошие отношения. В частности, боевики пообещали не атаковать российскую сторону.

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