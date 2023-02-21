Россия останавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружений, – Путин

Владимир Путин 21 февраля выполз из бункра и озвучил "послание". В частности, бункерный дед подчеркнул, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Этот договор подписали в 1991 году в Москве Джордж Буш и Михаил Горбачев. Речь шла о лимитах для сторон боезарядов, а также – о средствах доставки.

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Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях,

– заявил Путин.

Кроме того, бункерный дед подчеркнул, что страна-террористка приостанавливает участие, а не выходит из договора.

Не обошлось и без традиционного для России бряцания ядерным оружием. Путин подчеркнул, что страна-террористка готова к новым испытаниям.