Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что технически возможно изготовление россиянами таких ракет. Однако непонятна целесообразность этого.

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Вряд ли изготовят много

Производство модернизированных ракет вполне реально. У базовой ракеты "Искандер" дальность полета – 500 километров. Если добавить еще одну ступень, то ее можно забросить и на 1000 километров.

Также коэффициент отклонения от цели или круговое вероятное отклонение ракеты зависит от управляемых команд системы наведения. Она связана с российской системой ГЛОНАСС, и на такой дальности происходит через спутник. Круговое вероятное отклонение у "Искандера-1000" будет такое же, как у базовой ракеты "Искандер" и у любой ракеты, которая наводится по координатам со спутника.

Россияне вряд ли смогут изготовить "Искандеры-1000" в большом количестве. В то же время непонятна техническая необходимость их производства, ведь имея "Кинжал" дальностью 2000 километров, зачем баллистическая ракета, летящая на 1000 километров,

– подчеркнул военный эксперт.

Также россияне имеют в большом количестве континентальные ракеты, которые могут преодолевать расстояние более десяти тысяч километров.

Поэтому выполнение такой задачи имеет больше имиджевое и геополитическое значение. Сейчас снова активизировались угрозы России по развертыванию ракет средней дальности наземного базирования,

– напомнил Роман Свитан.

Когда действовало соглашение РСМД (Россия вышла из него в 2019 году – 24 Канал), существовало ограничение дальности ракет до 500 километров, именно поэтому базовая ракета "Искандер" имеет именно такую дальность. На такое же расстояние могут лететь большинство ракет, что имеет на вооружении НАТО. Хотя эту дальность технически возможно увеличивать.

Поэтому выход из соглашения РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности) нескольких стран Альянса вероятно привел к тому, что Россия, по мнению военного эксперта, по крайней мере заявила, что будет разрабатывать "Искандер-1000".

Отметим, что Владимир Путин заявил 28 июня, что Россия в ответ на действия США по размещению системам РСМД вне территории Соединенных Штатов, может начать производство ракет средней и малой дальности

США соответственно отметили, что планируют разместить ракеты SM-6 и Tomahawk в Германии, начиная с 2026 года.

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