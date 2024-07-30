Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что эта ракета несколько лучше "Искандеров", которые россияне имеют на вооружении. Однако эти улучшения не чрезвычайные.

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Сможем сбивать

Ракета "Искандер-1000" будет иметь большую зону действия. Однако не до 1000 километров, как заявляют россияне, а до 800 километров.

Соответственно эти ракеты, запущенные с территории России, смогут достать до Восточной Европы. Однако дальше они не полетят,

– отметил генерал армии.

Также россияне у этой ракеты изменили систему защиты от ПВО, но продвинутые системы США и Германии способны их зафиксировать. Кроме того, у "Искандер-1000" в полтора раза увеличена взрывная часть.

Эту ракету смогут сбивать Patriot, IRIS-T. Однако расширенный радиус ее действия свидетельствует о том, что она представляет угрозу странам НАТО,

– подчеркнул Николай Маломуж.

В то же время украинские силы уже ликвидировали российские "Искандеры" первого типа. Также системно сбивают "Кинжалы", "Цирконы".

Новые "Искандер-1000", в определенной степени, усилят возможности россиян, но не критично для систем ПВО Украины и западных стран,

– добавил он.

Что известно об "Искандер-1000"