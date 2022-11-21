Россия открыто заявила о "риске атомной аварии на ЗАЭС": что это может означать
Россия сама себя превосходит в циничности – на этот раз в Кремле решили предупредить мир об угрозе атомной аварии на Запорожской атомной электростанции.
Это при том, что именно их военные создали эту угрозу, и именно они регулярно обстреливают территорию станции.
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Что именно заявили в России
РосСМИ сообщают, что генеральный директор госкорпорации вражеского "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что "появление зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции зависит от решения Вашингтона" и, мол, это создает определенные риски.
В Запорожской АЭС существует риск атомной аварии, Россия информирует об этом мировое сообщество,
– цинично сказал Лихачев.
Почему именно Россия создает эти риски
В своих "предупреждениях" россияне забыли напомнить, что именно российские солдаты и военная техника уже 9 месяцев находятся на территории крупнейшей в Европе атомной станции.
И именно Россия отказывается демилитаризировать территорию ЗАЭС и создать там зону безопасности.
Еще в сентябре, после миссии на станцию МАГАТЭ установило, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции".
С тех пор гендиректор агентства Рафаэль Гросси проводит переговоры с Киевом и Москвой о создании зоны ядерной безопасности вокруг станции.
О чем могут свидетельствовать эти заявления
Первое – или россияне готовятся передать ЗАЭС под контроль МАГАТЭ, а затем Киева (о чем пишут многие российские военкоры);
Второе – россияне все-таки решатся устроить техногенную катастрофу.
Что происходит на ЗАЭС
- Оккупанты периодически обстреливают территорию ЗАЭС повреждая здания, системы и оборудование на площадке станции. Так, только за минувшие сутки на территории ЗАЭС прогремели 10 взрывов. После чего станция была обесточена.
- До сих пор никакие повреждения, к счастью, не были критическими для ядерной безопасности. Однако ситуация на станции действительно напряженная. Россияне только своим присутствием ставят под угрозу жизнедеятельность атомной станции.
- Также оккупанты оказывают постоянное давление на украинских работников станции.
- Кроме того, аналитики американского Института изучения войны считают, что российские власти могут выдвигать условия для немедленного перевода Запорожской АЭС в российскую энергосистему.
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