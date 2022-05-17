Россия заявила о выходе из Совета стран Балтийского моря: ее выгнали оттуда еще 2 месяца назад

В России заявили, что они выходят из Совета стран Балтийского моря (CBSS). Однако на самом деле страну-агрессора отстранили от деятельности еще в начале марта из-за войны против Украины.

МИД России распространил заявление, согласно которому они покидают Совет государств Балтийского моря (CBSS).

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Также в нем российское министерство обвинило членов Совета в политизации его деятельности и заявило, что ситуация в организации "деградирует". По их мнению, страны-члены НАТО и Евросоюза в составе Совета "отказались от равноправного диалога и принципов, на которых создавалась эта региональная структура".

Однако Россию отстранили от деятельности Совета государств Балтийского моря еще 3 марта. Тогда члены единогласно приняли решение.

Известно, что в 2022 году CBSS будет праздновать 30-летие. Какие страны входят в состав:

Дания,

Эстония,

Финляндия,

Германия,

Исландия,

Латвия

Литва,

Норвегия,

Польша,

Швеция,

Европейский Союз.

Украина имеет статус наблюдателя.

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Россия не просто убивает гражданское население, но и цинично его мучает. Поэтому государство-агрессор должно чувствовать себя униженным. В то же время, Европейский Союз должен перестать играть в любые игры с оккупантами. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Из-за циничных действий оккупантов Украина фактически вышла из переговоров с Россией. Пока продолжать их не планируют. В Министерстве внутренних дел считают, что смысла возобновлять переговоры нет.

Заявления, озвучиваемые в Госдуме России о намерении заблокировать обмен военнослужащих полка "Азов", направлены на внутреннюю пропаганду. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В последнее время много разговоров о том, что в Кремле готовы остановиться и закрепиться на тех территориях, которые они уже захватили. Однако такая позиция тоже опасна. Именно так Путин хочет "сохранить хоть какое-нибудь лицо" перед Западом. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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