Россия заявила о завершении создания двух военных баз в Арктике
Источник:24 канал
Министр обороны России Сергей Шойгу похвастался "новым достижением". По его словам, в Арктике завершили строительство двух военных баз.
Базы построили на арктических архипелагах и на северном российском побережье. Об этом Сергей Шойгу заявил во время совещания с главой Кремля Владимиром Путиным, которое транслировали пропагандистские СМИ.
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Россия якобы "спасает экологию Арктики"
Сергей Шойгу заявил, что помимо строительства военных баз на севере Россия также реконструировала аэродромы.
На арктических островах, архипелагах и в отдаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов,
– заявил Шойгу.
Российский министр убежден, что эти меры якобы "помогут защитить арктические рубежи от агрессивной военной деятельности иностранных государств". В завершение Шойгу решил рассказать о "положительных сторонах строительства военных баз" – якобы во время этого очистили Арктику от лома.
Наращивание Россией войск возле границы с Украиной: главное
- Осенью 2021 года американские СМИ писали о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Доказательствами были снимки спутников. Таким образом Москва может готовиться к полномасштабному наступлению на Украину.
- По данным американской разведки, Кремль планирует три пути наступления на Украину со своей территории, из Беларуси и из оккупированного Крыма, чтобы зажать нашу страну "в кольцо". Эту информацию фактически подтверждает то, что Россия начала перебрасывать войска на территорию оккупированного Крыма.
- По обновленным данным, Россия продолжает наращивание войск. Этим занимаются и боевики на Донбассе.
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