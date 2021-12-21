Россия заявила о завершении создания двух военных баз в Арктике

Министр обороны России Сергей Шойгу похвастался "новым достижением". По его словам, в Арктике завершили строительство двух военных баз.

Базы построили на арктических архипелагах и на северном российском побережье. Об этом Сергей Шойгу заявил во время совещания с главой Кремля Владимиром Путиным, которое транслировали пропагандистские СМИ.

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Россия якобы "спасает экологию Арктики"

Сергей Шойгу заявил, что помимо строительства военных баз на севере Россия также реконструировала аэродромы.

На арктических островах, архипелагах и в отдаленных районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция пяти аэродромов для приема всех типов воздушных судов,

– заявил Шойгу.

Российский министр убежден, что эти меры якобы "помогут защитить арктические рубежи от агрессивной военной деятельности иностранных государств". В завершение Шойгу решил рассказать о "положительных сторонах строительства военных баз" – якобы во время этого очистили Арктику от лома.

Наращивание Россией войск возле границы с Украиной: главное

Осенью 2021 года американские СМИ писали о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Доказательствами были снимки спутников. Таким образом Москва может готовиться к полномасштабному наступлению на Украину.

По данным американской разведки, Кремль планирует три пути наступления на Украину со своей территории, из Беларуси и из оккупированного Крыма, чтобы зажать нашу страну "в кольцо". Эту информацию фактически подтверждает то, что Россия начала перебрасывать войска на территорию оккупированного Крыма.

По обновленным данным, Россия продолжает наращивание войск. Этим занимаются и боевики на Донбассе.

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