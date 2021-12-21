Бази збудували на арктичних архіпелагах та на північному російському узбережжі. Про це Сергій Шойгу заявив під час наради з очільником Кремля Володимиром Путіним, яку транслювали пропагандистські ЗМІ.

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Росія нібито "рятує екологію Арктики"

Сергій Шойгу заявив, що крім будівництва військових баз, на півночі Росія також реконструювала аеродроми.

На арктичних островах, архіпелагах та у віддалених районах узбережжя завершено створення двох військових баз, організовано несення бойового чергування підрозділів ППО та берегових ракетних комплексів. Завершується реконструкція п’яти аеродромів для прийому всіх типів повітряних суден,

– заявив Шойгу.

Російський міністр переконаний, що ці заходи нібито "допоможуть захистити арктичні рубежі від агресивної військової діяльності іноземних держав". На завершення Шойгу вирішив розповісти про "позитивні сторони будівництва військових баз" – буцімто під час цього очистили Арктику від брухту.

Нарощування Росією військ біля кордону з Україною: головне

Восени 2021 року американські ЗМІ писали про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Доказами були знімки супутників. Таким чином Москва може готуватися до повномасштабного наступу на Україну.

За даними американської розвідки, Кремль планує три шляхи наступу на Україну – зі своєї території, з Білорусі та з окупованого Криму, щоб затиснути нашу країну "в кільце". Цю інформацію фактично підтверджує те, що Росія почала перекидати війська на територію окупованого Криму.

За оновленими даними, Росія продовжує нарощування військ. Цим займаються і бойовики на Донбасі.

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