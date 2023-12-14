Россия заявила об атаке беспилотников на Москву и еще один регион: каковы последствия

Российские оккупанты ночью против 14 декабря начали сетовать, что якобы на Москву и Калужскую область России летели беспилотники. Оккупанты рассказали якобы о последствиях атаки дронов.

Первым об атаке неизвестных дронов заявил так называемый мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, беспилотников якобы летел на Москву, пишет 24 Канал со ссылкой на вражеские телеграм-каналы.

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Что известно об атаке беспилотников по России

Сегодня ночью (14 декабря – 24 Канал) силами ПВО в Наро-Фоминском городском округе отбита атака летевшего на Москву беспилотника,

– пожаловался Собянин.

По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, якобы нет ни разрушений, ни пострадавших. Однако специалисты экстренных служб работали там.

Впоследствии уже на рассвете Собянин снова пожаловался на атаку неизвестного дрона, который якобы пытался атаковать Москву, однако его якобы уничтожили в Наро-Фоминском городском округе.

Также губернатор Калужской области Владислав Шапша на рассвете 14 декабря написал, что якобы ночью на территории Сухинического района средства ПВО России также сбили один дрон. На месте работали оперативные группы, но пострадавших и разрушений традиционно не было.

Кстати, на рассвете российское минобороны взялось отчитываться о якобы "успешной" работе их ПВО. В частности, враги уже заявили о якобы 9 беспилотниках, которые пытались атаковать Россию.

Интересно, что обычно жители российских регионов, которые атакуют дроны, часто жаловались из-за звуков работы ПВО или падения обломков дронов. Однако на этот раз россияне молчат, а минобороны только отчитывается о "ПВО".

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