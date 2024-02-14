Россияне намеренно преувеличивают потери ВСУ во время якобы удара вблизи Селидово, – ISW

Российские так называемые "военкоры" и кремлевские пропагандисты разгоняли вбросы о якобы больших потерях ВСУ вблизи Селидово. Однако враг намеренно распространяет дезинформацию.

Аналитики Института изучения войны проанализировали сообщения российской пропаганды о якобы ударе по ВСУ по Селидово. Так, эксперты отметили, что оккупанты везде подавали разные данные.

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В ISW проанализировали российские вбросы

Российские пропагандисты 13 февраля начали распространять вбросы, что якобы утром во время обстрела вблизи Селидово в Донецкой области погибло много украинских защитников. Одни кремлевские приспешники рассказывали якобы о "1,5 тысячи погибших", другие – приводили меньшие цифры. Оккупанты даже опубликовали видео, как якобы запускали ракеты из РСЗО "Ураган" по Цукурино. Однако все данные, которые распространяла российская пропаганда, не согласуются между собой и противоречат друг другу.

Российские источники намеренно преувеличивают украинские потери во время российского удара вблизи Селидово,

– отметили аналитики ISW.

Кроме того, в Институте изучения войны также напомнили, что в Центре противодействия дезинформации еще в декабре 2023 года предупреждали, что россияне планируют ИПСО, направленные на снижение морального духа украинцев.

Аналитики отметили, что официальные лица в Украине заявили, что якобы "гибель многих украинских военных" под Селидово – это фейк. Так, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский опроверг вбросы кремлевских приспешников и заявил, что это часть ИПСО.

Внимание! Российская дезинформация! Российские пропагандисты запустили дезинформационную кампанию о якобы потерях Сил обороны Украины под Селидово в Донецкой области. Это российская ИПСО,

– написал бригадный генерал.

По словам Тарнавского, враг утром 13 февраля действительно обстрелял поселок Цукурино из РСЗО. Однако под ударом оказалась исключительно гражданская инфраструктура – были повреждены 2 многоквартирных двухэтажных жилых дома по улице Светлая и легковой автомобиль.

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