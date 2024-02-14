Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували повідомлення російської пропаганди про буцімто удар по ЗСУ по Селидовому. Так, експерти наголосили, що окупанти скрізь подавали різні дані.

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В ISW проаналізували російські вкиди

Російські пропагандисти 13 лютого почали поширювати вкиди, що буцімто зранку під час обстрілу поблизу Селидового у Донецькій області загинуло багато українських захисників. Одні кремлівські посіпаки розповідали буцімто про "1,5 тисячі загиблих", інші – наводили менші цифри. Окупанти навіть опублікували відео, як нібито запускали ракети з РСЗВ "Ураган" по Цукуриному. Однак усі дані, які поширювала російська пропаганда, не узгоджуються й суперечать один одному.

Російські джерела навмисно перебільшують українські втрати під час російського удару поблизу Селидового,

– наголосили аналітики ISW.

Окрім того, в Інституті вивчення війни також нагадали, що у Центрі протидії дезінформації ще у грудні 2023 року попереджали, що росіяни планують ІПСО, спрямовані на зниження морального духу українців.

Аналітики наголосили, що офіційні особи в Україні заявили, що нібито "загибель багатьох українських військових" під Селидовим – це фейк. Так, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував вкиди кремлівських посіпак і заявив, що це частина ІПСО.

Увага! Російська дезінформація! Російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим на Донеччині. Це російська ІПСО,

– написав бригадний генерал.

За словами Тарнавського, ворог зранку 13 лютого дійсно обстріляв селище Цукурине з РСЗВ. Однак під ударом опинилася виключно цивільна інфраструктура – було пошкоджено 2 багатоквартирних двоповерхових житлових будинки по вулиці Світла та легковий автомобіль.

Уночі росіяни двічі обстріляли Селидове