Россия заявила об угрозе масштабного конфликта в Европе из-за сближения Украины с НАТО

В России сделали еще одно циничное заявление относительно вступления Украины в НАТО. Мол, Альянс "подталкивает Киев к агрессивным шагам".

Отношения России и Запада, мол, продолжают деградировать. В российском министерстве иностранных дел считают, что те пришли к "критической черте".

Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны является абсолютно неприемлемым. В качестве предлога используют ситуация в Украине. Там Запад взял курс на поощрение русофобии, оправдание действий киевского режима по срыву минских договоренностей и подготовки к силовому сценарию на Донбассе,

– заявили в МИД России.

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