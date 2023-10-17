Россия отзывает ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний

Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В Кремле жалуются, что вынуждены пойти на такой шаг якобы из-за политики США.

Спикер российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия отзывает ратификацию якобы в интересах обеспечения безопасности.

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Россия во всем обвиняет США

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – заявил Володин накануне дебатов и парламентского голосования об отзыве ратификации.

Володин заявил, что в то время как Россия ратифицировала договор 1996 года в 2000 году, Вашингтон не ратифицировал его из-за своего "безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности".

"Российская Федерация сделает все, чтобы защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет", – сказал Володин.

Россия может возобновить ядерные испытания

Президент Владимир Путин заявил 5 октября, что он не готов сказать, должна ли Россия возобновить ядерные испытания после призывов некоторых российских экспертов по безопасности и законодателям опробовать ядерную бомбу как предупреждение Запада.

Несмотря на то, что Россия отзывает ратификацию, она останется подписантом Договора и продолжит сотрудничать с Организацией Договора о запрещении ядерных испытаний и глобальной системой мониторинга, извещающей мир о любых ядерных испытаниях.

Российские официальные лица заявляют, что отзыв ратификации не означает, что Россия собирается испытывать ядерную бомбу и что она просто присоединяется к позиции США, хотя эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены тем, что Россия может приблизиться к возобновлению ядерных испытаний.

Постсоветская Россия никогда не проводила ядерные испытания. Советский Союз последний раз проводил испытания в 1990 году, а Соединенные Штаты – в 1992 году.